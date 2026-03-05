İsrail'den İran'a Saldırı Dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İran'a Saldırı Dalgası

05.03.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Tahran'daki altyapı hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattı.

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki altyapı hedeflerine yönelik geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail'in yeni saldırı dalgasını bildirmesiyle eş zamanlı olarak İran devlet televizyonu ise Tahran'ın batı ve kuzeybatı kesimlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ayrıca gece saatlerinde de İran'da saldırılar düzenlendiğini açıkladı. IDF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Kum kenti yakınlarında İsrail'e ateşlenmeye hazır durumda olduğu iddia edilen silahlı bir balistik füze rampasını vurduğu ve imha ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Savunma, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Saldırı Dalgası - Son Dakika

Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 12:41:45. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'den İran'a Saldırı Dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.