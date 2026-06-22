İsrail'den Kefr Tibnit'e Saldırı - Son Dakika
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İsrail'den Kefr Tibnit'e Saldırı

22.06.2026 23:19
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Lübnan'da yerinden edilenler evlerine dönmek isterken İsrail İHA'larıyla ses bombası saldırısına uğradı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde yer alan Kefr Tibnit beldesine dönmek isteyen yerinden edilmiş Lübnanlıların yakınına İsrail'e ait insansız hava araçlarından ses bombaları atıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından evlerine dönmek isteyen Lübnanlılar İsrail'in saldırısıyla karşılaştı.

İsrail ordusuna ait İHA'lar, Kefr Tibnit beldesinde İsrail güçlerine yaklaşık 300 metre mesafede konuşlanan Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin yakınlarına 5 ses bombası attı.

Bölgeye girmeye çalışan ve yerinden edilen Kefr Tibnit sakinlerine yönelik yapıldığı belirtilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Lübnan ordusunun, İsrail güçlerinin saldırıları sebebiyle Kefr Tibnit sakinlerinin bölgeye geçişine izin vermediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 175 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 164 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Kefr Tibnit'e Saldırı - Son Dakika

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