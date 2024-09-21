İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 180 noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve kullanıma hazır binlerce roket namlusunun da vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, gün boyunca Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen yaklaşık 90 roketin tespit edildiği, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 180 noktanın hedef alındığı ve binlerce roket fırlatma namlusunun da vurulduğu açıklandı.

İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37'ye yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 76'ya yükseldiğini aktarmıştı.