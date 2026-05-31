İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi
İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

31.05.2026 10:41
İsrail ordusu, Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgeler için saldırı uyarısı yaptı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri'nin güneyinde yer alan bölgeler için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Zehrani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenleyeceğini bildirdi.

Bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini isteyen Adraee, bunun yeni saldırı öncesi yapılan bir uyarı olduğu tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu daha önce de Lübnan'ın güneyinde onlarca belde için saldırı tehdidi yayımlayarak halkı göçe zorlamıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

