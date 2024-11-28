İsrail'den Lübnan'a Yaklaşmama Uyarısı

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İsrail ordusu, ateşkesin ikinci gününde Lübnanlılara, Lübnan'ın güneyindeki 10 belde ve köye yaklaşmama uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki "10 köye yaklaşılmaması" uyarısı yaptı.

Adraee, "Lübnan'ın güneyindeki Şeba, el-Habariye, Mercaiyun, Ernun, Yahmer, el-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve el-Mansuri köylerine ve çevrelerine yaklaşmama" çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan halkına seslenerek, "Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a İsrail ordusunun saldırılarını şiddetlendirmesi ve güneyinden kara saldırıları başlatması sebebiyle ülkede çoğu güney bölgelerden olmak üzere 1,9 milyon kişi yerinden edilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'a kadar düzenlediği saldırılarında 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, 15 bin 859 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.