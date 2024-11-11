İsrail'den Lübnan'da Ateşkes İlerlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Lübnan'da Ateşkes İlerlemesi

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkeste ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

11.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtti.

Saar, Batı Kudüs'te gündeme ilişkin yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lübnan'da ateşkese varılması konusundaki sürece dair soru sorulan Saar, "Belirli bir ilerleme var." cevabını verdi.

Saar, Hizbullah'a yönelik saldırıların devam ettiğini, Lübnan'da ateşkese varılması için ABD ile çalıştıklarını dile getirdi.

"Bağımsız Filistin'in kurulmasının gerçekçi olmadığını" iddia etti

İsrailli Bakan, "Tel Aviv tüm hedeflerine ulaştıktan sonra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandıracaklarını" ileri sürdü.

Saar, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin bölgeye saldırılar sonlandıktan sonra dönebileceğini iddia etti.

Bağımsız Filistin devletinin kurulmasının "gerçekçi" olmadığını ileri süren Saar, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının "ilhakına" ilişkin bir karar olmadığını savundu.

İran konusuna dair ise Saar, Orta Doğu'nun geleceği için "en önemli konunun Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek" olduğunu öne sürdü.

Saar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silah edinmesinin tehlikelerini anladığını açıkça belirttiğini" söyledi.

İsrail basını, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için dün ABD'ye gittiğini bildirmişti.

Dermer'in Trump ile de görüşmesinin planlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'da Ateşkes İlerlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'da Ateşkes İlerlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.