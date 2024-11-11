İsrail'den Lübnan'da Ateşkes İlerlemesi

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtti.

Saar, Batı Kudüs'te gündeme ilişkin yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lübnan'da ateşkese varılması konusundaki sürece dair soru sorulan Saar, "Belirli bir ilerleme var." cevabını verdi.

Saar, Hizbullah'a yönelik saldırıların devam ettiğini, Lübnan'da ateşkese varılması için ABD ile çalıştıklarını dile getirdi.

"Bağımsız Filistin'in kurulmasının gerçekçi olmadığını" iddia etti

İsrailli Bakan, "Tel Aviv tüm hedeflerine ulaştıktan sonra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandıracaklarını" ileri sürdü.

Saar, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin bölgeye saldırılar sonlandıktan sonra dönebileceğini iddia etti.

Bağımsız Filistin devletinin kurulmasının "gerçekçi" olmadığını ileri süren Saar, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının "ilhakına" ilişkin bir karar olmadığını savundu.

İran konusuna dair ise Saar, Orta Doğu'nun geleceği için "en önemli konunun Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek" olduğunu öne sürdü.

Saar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silah edinmesinin tehlikelerini anladığını açıkça belirttiğini" söyledi.

İsrail basını, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için dün ABD'ye gittiğini bildirmişti.

Dermer'in Trump ile de görüşmesinin planlandığı belirtilmişti.