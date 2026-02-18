İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Kısıtlama

İsrail, önceki ramazanlarda olduğu gibi bu sene de işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere yönelik yine kısıtlama kararı aldı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, güvenlik durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelişlerin önceki senelerde olduğu gibi belli şartlara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazlarına, izin almak kaydıyla işgal altındaki Batı Şeria'dan sadece 10 bin Filistinlinin katılabileceği belirtildi.

Batı Şeria'dan 55 yaş ve üstü erkekler, 50 yaş ve üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla 12 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa'ya gidebileceği aktarılan açıklamada, ziyaretçilerin gün bitmeden geri döneceği ve sınır geçişlerinde dijital belgelerle uygulama yapılacağı ifade edildi.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.