İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Kısıtlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Kısıtlama

18.02.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya gidecek Filistinlilere kısıtlama getirdi, sadece 10 bin katılım izni verildi.

İsrail, önceki ramazanlarda olduğu gibi bu sene de işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere yönelik yine kısıtlama kararı aldı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, güvenlik durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelişlerin önceki senelerde olduğu gibi belli şartlara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazlarına, izin almak kaydıyla işgal altındaki Batı Şeria'dan sadece 10 bin Filistinlinin katılabileceği belirtildi.

Batı Şeria'dan 55 yaş ve üstü erkekler, 50 yaş ve üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla 12 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa'ya gidebileceği aktarılan açıklamada, ziyaretçilerin gün bitmeden geri döneceği ve sınır geçişlerinde dijital belgelerle uygulama yapılacağı ifade edildi.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kısıtlama, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Kısıtlama - Son Dakika

Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:15:17. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Kısıtlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.