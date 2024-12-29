İsrail'den Ramallah'ta Baskın

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde tarihi bir alana baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbedilmesine karşı mücadele eden aktivist Ayid Gufari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsraillinin Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde bulunan tarihi "Bab el-Burc" alanına baskın düzenlediğini söyledi.

İsraillilerin, tarihi alanda "Talmud ayinleri" yaptığını aktaran Gufari, "Bu alan tarihi kesin şekilde bilinmeyen antik eserler; bölgede yaşayan, onlarca yıl önce defnedilmiş önemli şahısların kabirlerini içeriyor." dedi.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallh'ın doğusunda yer alan Mugayyer köyünün güney tarafına da saldırı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailliler, Eyhem Ebu Naim ve ailesinin çadırına baskın düzenledi, Filistinlilere saldırdı ve tehdit etti.

Haberde saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kasım ayında Filistinlilere yönelik 310 saldırı gerçekleştirdi.