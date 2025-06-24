İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.
İsrail'in Tahran'ın merkezindeki 7. Bölge için tahliye uyarısı duyurusu yayımlamasının ardından bölgeden 3 patlama sesi duyuldu.
Öte yandan İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Tahran'a Tahliye Uyarısı - Son Dakika
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