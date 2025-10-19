Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum - Son Dakika
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye\'nin varlığı İsrailli Bakan\'da rahatsızlık yarattı: Gazze\'de Türk görmek istemiyorum
19.10.2025 19:17
İsrail Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında ve Gazze'de yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin rol almasından rahatsızlığını dile getirdi. Struck, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

İSRAİLLİ BAKAN: GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUM

Maariv gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin ateşkes ve esir takası anlaşmasının yanı sıraGazze'de yapılacak çalışmalara dahlinden rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrail Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN YARDIMCISI İLE TEMSİLCİSİ İSRAİL'E GİDİYOR

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, tam da "Ateşkes çökecek mi?" tartışmaları sırasında pazartesi İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi. ABD'li yetkililerin Gazze'deki süreci gergin ama bir denge içinde istikrarlı tutacak mekanizma kurulmasını ve yangını söndürmeyi amaçladığı kaydedildi.

İSRAİL, TÜRKİYE VE KATAR'IN VARLIĞINDAN SON DERECE RAHATSIZ

ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı. İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.

ADB, NETANYAHU'NUN İKİLİ OYUNUN FARKINDA

İsrailli aşırı sağcı bakanlar "ABD planının başarısızlığına" vurgu yaparak "savaşa geri dönülmesi" çağrısında bulunurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'lilere istikrar ve koordinasyon taahhüdünde bulunup aşırı sağcı koalisyon ortaklarına "Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda karşılık vereceklerini" söyleyerek ikili oynadığına dikkat çekildi. ABD'li yetkililerin bu ikili oyunun farkında olduğu ve bu kez dinlemek için değil sonuca ulaşmak için geldikleri yorumunda bulunuldu.

Kaynak: AA

23:38
