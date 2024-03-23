İsrail Dışişleri Bakanı, BM'yi terörü barındıran bir yapı olmakla suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "BM, onun liderliğinde terörü barındıran ve cesaretlendiren Yahudi ve İsrail karşıtı bir yapı haline geldi." suçlamasında bulundu.
Katz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Guterres'in, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafını ziyareti sırasında "insani yardımları yağmalayan Hamas-DEAŞ teröristlerini, teröristlerle işbirliği yapan BM Yakın Doğu Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) hiç bir şekilde kınamadan, tüm İsrailli esirlerin derhal, koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapmadan" Gazze'deki insani durum için İsrail'i suçladığını iddia etti.
Bakan Katz, Guterres'e hitaben, "BM, onun liderliğinde terörü barındıran ve cesaretlendiren Yahudi ve İsrail karşıtı bir yapı haline geldi." ifadesini kullandı.
Katz, yaptığı ikinci bir paylaşımda ABD Kongresinin (UNRWA) fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısının kabul edilmesinin "Guterres'in açıkça güven oyu kaybettiği anlamına geldiğini" savundu.
Katz, "(Guterres'in) Onun liderliğinde çalışanlarının korkunç 7 Ekim katliamına katıldığı UNRWA, Hamas'ın bir terör kolu haline gelmiştir." suçlamasında bulundu.
BM Genel Sekreteri'ne seslenmeye devam eden Katz, "Hamas'ın suçlarını kınamayı reddeden ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin gönderilmesi çağrılarına yanıt vermeyen herkes evine dönmeli." ifadesine yer verdi.
Guterres, Refah Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Derhal ateşkes yapılması, İsrail'in Gazze'nin her yerine insani yardım malzemelerinin tam ve sınırsız ulaşımı konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve esirlerin serbest bırakılmasının zamanı geldi." demişti.
İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı işgal ettiği topraklardaki UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının 7 Ekim saldırılarına katıldığını bu nedenle Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.
Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı istihdam eden ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.
Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.
İsrail'in UNRWA kurumuna suçlamalarını kanıtlayamamasıyla Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.
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