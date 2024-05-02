İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye, İthalat ve İhracat Limanlarını Engelleyerek Anlaşmaları İhlal Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye, İthalat ve İhracat Limanlarını Engelleyerek Anlaşmaları İhlal Ediyor

İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye, İthalat ve İhracat Limanlarını Engelleyerek Anlaşmaları İhlal Ediyor

Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkileri durdurduğu iddialarını doğrulayan İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak nitelendirerek Türk halkının ve işadamlarının çıkarlarını hiçe saydığını belirtti. İsrail, yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak alternatifler yaratma çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

02.05.2024 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduğunun iddia edilmesinin ardından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Kartz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve işadamlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurarak ambargo uygulama kararı aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Kartz, iddiaları doğruladı. Kartz'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve işadamlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'ne, Türkiye ile ticaret konusunda yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanan alternatifler yaratmak üzere hükümetin ilgili tüm taraflarıyla derhal temasa geçmesi talimatını verdim. İsrail güçlü ve cesur bir ekonomi ile sağ salim çıkacaktır."

Türkiye, geçen ay İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İhracat, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye, İthalat ve İhracat Limanlarını Engelleyerek Anlaşmaları İhlal Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:23:39. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye, İthalat ve İhracat Limanlarını Engelleyerek Anlaşmaları İhlal Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement