İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye, İthalat ve İhracat Limanlarını Engelleyerek Anlaşmaları İhlal Ediyor

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(ANKARA) - Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduğunun iddia edilmesinin ardından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Kartz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve işadamlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurarak ambargo uygulama kararı aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Kartz, iddiaları doğruladı. Kartz'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve işadamlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'ne, Türkiye ile ticaret konusunda yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanan alternatifler yaratmak üzere hükümetin ilgili tüm taraflarıyla derhal temasa geçmesi talimatını verdim. İsrail güçlü ve cesur bir ekonomi ile sağ salim çıkacaktır."

Türkiye, geçen ay İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.