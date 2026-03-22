İsrail'e Füze Saldırısı: 15 Yaralı - Son Dakika
İsrail'e Füze Saldırısı: 15 Yaralı

22.03.2026 17:02
İran'dan yapılan füze saldırısında Tel Aviv'de 15 kişi yaralandı. Hava savunma sistemleri devrede.

TEL İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde 20 noktaya füze parçalarının düşmesi nedeniyle 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze parçalarının Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva bölgesinde bir bina dahil olmak üzere 20 noktaya düştüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv ve çevresinde füze saldırısı nedeniyle biri ağır, 14'ü hafif ve orta derecede 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'dan düzenlenen yeni füze saldırısının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri sirenlerin çalmasının ardından Tel Aviv'de güçlü patlamalar gerçekleştiğini aktardı.

Tel Aviv merkezde de ambulansların sirenlerini açarak hasar oluşan bölgelere geçtiği görüldü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e Füze Saldırısı: 15 Yaralı - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:50
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
SON DAKİKA: İsrail'e Füze Saldırısı: 15 Yaralı - Son Dakika
