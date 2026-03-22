İsrail'e Füze Saldırısı: 15 Yaralı

TEL İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde 20 noktaya füze parçalarının düşmesi nedeniyle 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze parçalarının Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva bölgesinde bir bina dahil olmak üzere 20 noktaya düştüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv ve çevresinde füze saldırısı nedeniyle biri ağır, 14'ü hafif ve orta derecede 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'dan düzenlenen yeni füze saldırısının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri sirenlerin çalmasının ardından Tel Aviv'de güçlü patlamalar gerçekleştiğini aktardı.

Tel Aviv merkezde de ambulansların sirenlerini açarak hasar oluşan bölgelere geçtiği görüldü.