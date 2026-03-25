İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

İran'ın füze misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde bulunan Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresine füze saldırısıyla ilgili detaylara yer verdi.

Saldırının ardından santralin çevresinden yoğun dumanların yükseldiğini aktaran Kanal 12 televizyonu ülke genelinde 30 bölgeye füze parçalarının ve şarapnelin isabet ettiğini duyurdu.

İran'ın yeni misillemesinin hemen ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in bir çok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu ise İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan ikinci bir uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.