İsrail'e İran'dan İkinci Füze Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'e İran'dan İkinci Füze Saldırısı

23.06.2025 11:31
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İsrail ordusu, İran'ın ikinci dalga füze saldırısını bildirdi, sirenler çaldı ve sığınaklara girin çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.

40 dakika boyunca sirenler çaldı

İran'ın arka arkaya düzenlediği 3 ayrı misilleme nedeniyle İsrail'in orta ve kuzey kesimleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yaklaşık 40 dakika boyunca sirenler çaldı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, füze saldırısının sona erdiğini duyurarak sığınaklardan çıkabileceklerini bildirdi.

Yerel basın, 3 ayrı salvoda İran'dan İsrail'e 15 civarı füze atıldığını yazdı.

Öte yandan İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) kenti başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde isabetler olduğu rapor edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar saldırılarda ölen veya yaralanan olduğuna dair kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e İran'dan İkinci Füze Saldırısı - Son Dakika

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