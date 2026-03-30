İsrail\'e İran ve Hizbullah\'dan Saldırı

İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eş zamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseliyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise misillemenin ardından başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki Celile, Tiberya bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.