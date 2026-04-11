İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail Yetkilileri Hakkında İddianame Hazırladı
11.04.2026 00:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili bir iddianame hazırladı. İddianamede, İsrail'in eylemleri soykırım ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirildi. 35 şüpheli arasında İsrail'in üst düzey yetkilileri yer alıyor ve ağır hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gazze'de devam eden silahlı çatışma ortamı, sivillere yönelen sistematik saldırılar ve temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin engellenmesi nedeniyle, uluslararası kamuoyunda bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla 'Sumud Filosu' olarak anılan deniz organizasyonunun oluşturulduğu belirtildi. İddianamede, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin yalnızca bir güvenlik uygulaması olarak değerlendirilemeyeceği, soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği ifade edildi.

Soruşturmaya konu olayda, aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu sivil kişilerin yer aldığı filonun, Doğu Akdeniz'de seyir halindeyken İsrail güvenlik unsurlarınca durdurulduğu, gemidekilerin rızaları dışında fiili hakimiyet altına alındığı, bir kısmının zorla indirilerek İsrail'e götürüldüğü ve ardından sınır dışı edildiği anlatıldı. İsrail'in müdahalesinin uluslararası sularda gerçekleştiği ve kişi özgürlüğü, seyahat özgürlüğü gibi hakları ihlal ettiği vurgulandı.

İddianamede, İsrail donanması unsurlarınca filoya uluslararası sularda saldırı yapıldığı, mağdurların Türkiye'ye geldikten sonra adli ve psikolojik muayenelerinin yapıldığı aktarıldı. İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığının suç duyurusunda bulunduğu, müştekilerin beyanlarında fiziksel müdahaleye maruz kaldıklarını, yaralandıklarını ve insan onurunu zedeleyici muamele gördüklerini belirttikleri kaydedildi.

Toplanan deliller ve müşteki anlatımlarına göre, şüphelilerin planlı ve organize şekilde hareket ettiği, müşterek fail sıfatıyla eylem gerçekleştirdikleri belirtildi. İddianamede, 35 şüphelinin 'insanlığa karşı suçlar', 'soykırım', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve bin 102'şer yıl 9'ar aydan 4'er bin 596'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve diğer üst düzey yetkililer yer alıyor.

