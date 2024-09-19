İsrail'e Sahte Acil Durum Mesajı - Son Dakika
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İsrail'e Sahte Acil Durum Mesajı

İsrail'de cep telefonlarına sahte sığınak uyarısı gönderildi, siber saldırı ihtimali değerlendiriliyor.

19.09.2024 12:47
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İsrail'de binlerce kişinin cep telefonlarından, sığınaklara girmelerini isteyen sahte mesajlar aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, gece binlerce İsraillinin cep telefonuna "acilen sığınaklara girmelisiniz" yazılı acil durum mesajı gönderildi.

Mesajda alıcıların bağlantıyı açmamaları gerektiği uyarısı ve İbranice metinde yazım hataları bulunuyordu.

Sahte uyarı mesajının gönderilmesinden yaklaşık 1 saat sonra, İsrail ordusu hiçbir bildirimde bulunmadığını ve İç Cephe Komutanlığının "güvenlik talimatlarında" bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Yetkililer, sahte uyarı mesajına ilişkin soruşturma başlatırken, bunun İran kaynaklı bir siber saldırı neticesinde gönderilmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar sürerken, son günlerde Lübnan'da meydana gelen patlamalardan İsrail'in sorumlu tutulması, bu ülkeyi güvenlik seviyesini yükseltmeye yöneltti.

-Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e Sahte Acil Durum Mesajı - Son Dakika

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