İsrail, El-Hak Müdürü Cebbarin'in UCM toplantısına gitmesini Kerame'de engelledi

İsrail makamlarının, Filistin'deki insan hakları kuruluşu El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) bir toplantıya katılmaya hazırlandığı sırada işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçişini engellediği bildirildi.

Merkezi Ramallah'ta bulunan insan hakları örgütü El-Hak'tan yapılan açıklamada, Cebbarin'in Kerame Sınır Kapısı üzerinden Ürdün'e geçişinin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, seyahat yasağının Cebbarin'e yönelik İsrail'in uygulamaları ve tehditlerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Cebbarin'in El-Hak Genel Müdürü ve Lahey'deki Daimi Hakemlik Mahkemesi hakemlerinden biri olarak yürüttüğü insan hakları faaliyetleri nedeniyle hedef alındığı kaydedildi.

Filistinli insan hakları savunucusu Cebbarin'in hak ihlallerini belgelemesi ve sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) hesap vermesi için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle baskılara maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Cebbarin'in 2022'de İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından tehdit edildiği, 2006-2012 yıllarında da 6 yıl boyunca seyahat yasağına tabi tutulduğu hatırlatıldı.

Cebbarin'e yönelik seyahat yasağının Filistinli insan hakları kuruluşlarını susturma ve faaliyetlerini kısıtlama girişimi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kuruluşun UCM ile işbirliği nedeniyle Eylül 2025'ten bu yana ABD yaptırımlarına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, seyahat yasağı kararının kaldırılması ve insan hakları savunucularının korunması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

"Güvenlik gerekçesiyle seyahatimin engellendiği söylendi"

Cebbarin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli güvenlik görevlilerinin kendisine Şabak tarafından "güvenlik gerekçesiyle" seyahat yasağı kararı alındığını sözlü olarak bildirdiğini söyledi.

Filistinli insan hakları savunucusu, İsrail'in seyahat yasağı kararıyla insan hakları savunucularını kendilerini savunmakla meşgul etmeyi amaçladığını ifade etti.

Cebbarin, seyahat yasağının bu ay sonunda UCM Taraf Devletler Asamblesi toplantısına katılmak üzere yola çıkmaya hazırlandığı sırada getirildiğine dikkati çekti.

Kendisine yönelik baskı ve seyahat yasağının Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki Filistinlilerin maruz kaldığı yıkım ve acılarla kıyaslanamayacağını vurgulayan Cebbarin, kısıtlamalara rağmen insan hakları alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.