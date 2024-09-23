İsrail Eriha'da Filistinli Evi Yıktı

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Eriha kentinin kuzeyindeki El-Ciftlik köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskında Nail Mustafa Beni Avde'nin 15 yıl önce yaptığı 2 katlı evini yıktı.

Filistinlileri bölgeyi terk etmeye zorlamak amacıyla İsrail'in, özellikle "C" bölgesinde yaşayanları ve mülklerini hedef aldığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail ağustos ayında 62 yıkım gerçekleştirdi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.