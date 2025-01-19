İsrail, Esir Asker Oron Shaul'un Naaşına Ulaştı

Güncel

İsrail, 2014'ten beri Gazze Şeridi'nde tutulan askerleri Oron Shaul'un naaşına ulaştığını ileri sürdü.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada, Savaş Esirleri ve Kayıplar Komutanlığı ile İstihbarat Dairesi Özel Harekatı tarafından konuyla ilgili yıllardır çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Gazze'ye saldırılar sırasında bu çabaların daha da yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, Adli Tıp Kurumu ve Askeri Hahamlık tarafından naaşına ulaşılan Shaul'un kimlik tespit çalışmalarının yapıldığı ve ailesine bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu ve Şabak, tüm kaçırılanların geri getirilmesi için çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerine de yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, 20 Temmuz 2014'te, düzenlenen bir operasyonla İsrail askeri Oron Shaul'un esir aldığını duyurmuştu.