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İsrail Evimiz Partisi lideri: Güney Afrika'nın soykırım davası saçmalığının bedeli ödenmeli - Son Dakika
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İsrail Evimiz Partisi lideri: Güney Afrika'nın soykırım davası saçmalığının bedeli ödenmeli

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasının saçmalık olduğunu söyledi ve bedelinin ödettirilmesi gerektiğini belirtti. Liberman, terör örgütlerini destekleyen devletlerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve Güney Afrika'daki Yahudilerin İsrail'e göç etmeye çağrılması gerektiğini savundu.

İsrail Evimiz Partisi lideri: Güney Afrika\'nın soykırım davası saçmalığının bedeli ödenmeli
13.01.2024 - 18:52,
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İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" davası açarak başlattığı "saçmalığın" bedelinin ödettirilmesi gerektiğini söyledi.

Liberman, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Eski İsrailli Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Afrika'nın başlattığı ve şu an Lahey'de devam eden antisemitizm saçmalığının bedelinin ödettirilmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle başta Hamas ve Hizbullah olmak üzere terör örgütlerini destekleyen devletlerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi lazım."

Liberman, Tel Aviv yönetiminin, Güney Afrika'daki Yahudileri antisemitizmin patlak vermesini beklemeden İsrail'e göç etmeye çağırması gerektiğini savundu.

İsrail basınına göre, Güney Afrika'da yaklaşık 77 bin 500 bin Yahudi'nin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu haliyle Güney Afrika, Afrika kıtasında en kalabalık Yahudi nüfusu barındıran ülke konumunda yer alıyor.

UAD'de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak'ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak'ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlayacak.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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