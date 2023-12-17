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İsrail-Filistin çatışmasına uluslararası sanatçı ve aydınlar destek veriyor - Son Dakika
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İsrail-Filistin çatışmasına uluslararası sanatçı ve aydınlar destek veriyor

İspanya'nın El Pais gazetesi, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın son bulması için başlatılan uluslararası kampanya kapsamında yayımlanan manifestoya, 17 Ekim-17 Aralık döneminde 31 ülkeden 10 binden fazla sanatçı, aydın ve gazetecinin imza attığını duyurdu. Manifestoda, derhal ve süresiz ateşkes talep edilirken, İsrail'den bombardımanın durdurulması ve insani koridorun etkinleştirilmesi, Hamas'tan terör saldırılarının durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması isteniyor. İmza atanların çoğunluğu İspanyol sanatçılar arasında yer alıyor.

İsrail-Filistin çatışmasına uluslararası sanatçı ve aydınlar destek veriyor
17.12.2023 - 17:27,  Güncelleme: 17:28
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İspanya'nın El Pais gazetesi, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın son bulması için başlatılan uluslararası kampanya kapsamında yayımlanan manifestoya, 17 Ekim-17 Aralık döneminde 31 ülkeden 10 binden fazla sanatçı, aydın ve gazetecinin imza attığını duyurdu.

Habere göre, "Savaşı durdurmak gerek. Ne terörizm ne soykırım" başlıklı manifestoya şimdiye kadar 10 bin 327 kişi imza attı ve öncelikli talep; "derhal ve süresiz ateşkes" olarak belirlendi.

"İsrail'den bombardımanı derhal durdurması, uluslararası hukuka uyması ve insani koridoru etkinleştirmesi; Hamas'tan terör saldırılarını durdurması ve rehineleri serbest bırakması" istenilen manifestoya imza atanların yaklaşık 8 bini İspanyol oldu.

Bunların arasında yönetmen Pedro Almodovar, sinema sanatçısı Alba Flores, Vicky Pena, Luis Tosar, müzisyen Joan Manuel Serrat, Amaral, Toni Zenet, ressam Luis Gordillo, moda tasarımcısı Javier Mariscal gibi tanınmış isimler öne çıktı.

Toplamda 31 ülkeden kültür, sanat ve bilim dünyasından önemli isimlerin imzasının olduğu manifestoda, "Derhal ateşkes ilan edilmesi için diplomatik kanalların güçlendirilmesi ve uluslararası baskının artırılması, uluslararası yasallığa, BM ve Avrupa Birliği (AB) kararlarına, iki devletli çözüme dayalı bir barış anlaşması için çalışılması ve Filistin devletinin tanınması" önerildi.

Kaynak: AA
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Filistin, İspanya, İsrail, Son Dakika

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