İsrail, Filistin devletini tanıyan ülkelerin büyükelçilerine esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izletecek - Son Dakika
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İsrail, Filistin devletini tanıyan ülkelerin büyükelçilerine esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izletecek

İsrail, Filistin devletini tanıyan ülkelerin büyükelçilerine esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izletecek

İsrail yönetimi, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından, bu ülkelerin Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan İsrailli kadın askerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze Şeridi'ne götürüldüğü anlarda kaydedildiği söylenen görüntüyü izleteceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı, görüntüdeki İsraillilerin kadın asker olduklarını belirtmeyerek sadece 'kızlarımız' ifadesini kullandı.

22.05.2024 15:57
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İsrail yönetimi, Filistin devletini tanıma kararı aldığını duyuran İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan kadın askerlerin görüntüsünü izleteceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanıyacağını duyurması üzerine açıklamalarda bulundu.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanıma kararı almasının "Hamas'ı ödüllendirmek" olduğunu iddia eden Katz, bu ülkelerin Tel Aviv büyükelçilerini Bakanlığa çağırarak "sert bir girişimde" bulunulması talimatı verdiğini belirtti.

Katz, "sert bir girişim" kapsamında İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerine 7 Ekim'de esir alınan İsrailli kadın askerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarınca Gazze Şeridi'ne götürüldüğü anlarda kaydedildiği söylenen görüntüyü izletileceğini kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı, görselini paylaştığı görüntüdeki İsraillilerin kadın asker olduklarını belirtmeyerek sadece "kızlarımız" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Söz konusu görüntüde, Gazze sınırı yakınında bulunan Nahal Oz yerleşim bölgesinde esir alınan İsrailli kadın askerler görülüyor.

Kaynak: AA

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