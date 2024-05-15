İsrail, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve ilave haklar tanınmasını reddetti - Son Dakika
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İsrail, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve ilave haklar tanınmasını reddetti

İsrail, Filistin\'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve ilave haklar tanınmasını reddetti

İsrail hükümeti, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Filistin kararını reddetti ve Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e ilave haklar tanınmasını istemeyi kabul etti. Başbakan Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını kullanmasını engelleyemeyeceklerini belirtti.

15.05.2024 15:15
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İsrail hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki kararı reddettiği bildirildi.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği Filistin kararının reddedilmesine yönelik önerisinin İsrail hükümetinin oyuna sunulduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin oy birliğiyle Netanyahu'nun önerisini kabul ettiği ifade edildi.

Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun "Ne BM Genel Kurulu ne de başka bir kurum, hiç kimse bizi engelleyemez, İsrail'in temel hakkı olan meşru müdafaa hakkını kullanmasını engelleyemez." ifadesine yer verildi.

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki karar tasarısı kabul edilmişti.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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