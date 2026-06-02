İsrail, Filistin Tarım Arazilerini Kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da buğday ekili yüzlerce dönümlük araziyi kundakladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, fanatik İsrailliler, El Halil'in İzna beldesinde, yasa dışı "Adora" ile "Adorim" yerleşim birimleri yakınlarında saldırı ve provoke eylemlerine devam ediyor.

İsrailliler, bölgede Filistinli çiftçilere ait buğday mahsullerinin ekili olduğu geniş alanları ateşe verdi.

Bu saldırıların İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini ifade eden çiftçiler, "yerleşimcilerin sömürgeci genişleme faaliyetleri kapsamında el koymayı planladığı bu topraklarda kalmaya ve çalışmaya devam edeceklerini" dile getirdi.

Filistinli çiftçi Adil Tamizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerleşimciler, tarım arazilerini ateşe verdi, alevlerin yayılması için havayı yönlendiren araçlar kullandı. Bunun sonucunda buğday ekili yüzlerce dönümlük alan yandı." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına İsrail askerlerinin müdahalesi

Tamizi, olay yerine gelen İsrail askerlerinin, yangını söndürmeye çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini ve olaylar sırasında 3 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

Söz konusu saldırıların amacının Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamak olduğunu söyleyen Tamizi, bölgenin Ekim 2023'ten bu yana çobanların takip edilerek rahatsız edilmesi, koyunların çalınması ve tarım arazilerine el konulması gibi tekrarlanan saldırılara sahne olduğunu belirtti.

Tamizi, uluslararası topluma Filistinli çiftçilerin korunması ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için müdahalede bulunmaya çağırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin hayvanlarını ve tarım ürünlerini yağmalıyor, araçlarına ve mülklerine saldırıyor, el koyuyor ya da kundaklıyor.

İsrailliler, 29 Mayıs'ta da El Halil'deki Fukaykis ile Ebu Felah köylerine saldırarak tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe vermişti.