İsrail 5 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 5 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, esirlerin Filistin Kızılayı ekiplerince Gazze'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak kentin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Serbest bırakılanların isimlerine, sağlık durumlarına ya da serbest bırakılma zamanlarına dair ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, Kızılhaç Komitesinin, 2023 yılından bu yana serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinli esirin nakline yardımcı olduğu kaydedildi.

Komite, birçok Filistinli ailenin, alıkonulan akrabaları hakkında herhangi bir bilgi alabilmek için bekleyişte olduğunu ve tüm Filistinli esirleri ziyaret etme imkanının yeniden sağlanması için İsrailli yetkililerle görüşmeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in düzensiz aralıklarla gerçekleştirdiği söz konusu tahliyeler, Hamas ile İsrail arasında 13 Ekim 2025'te imzalanan esir takası anlaşması kapsamında gerçekleşiyor. Söz konusu anlaşma kapsamında Tel Aviv, Gazze'den 1700 esiri serbest bırakmıştı.