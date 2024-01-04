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İsrail, Gazze'de alıkonulan 51 Filistinli kadını tutuyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de alıkonulan 51 Filistinli kadını tutuyor

İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 51 Filistinli kadının İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesinde tutulduğu belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı. Gazze'de alıkonulan 51 Filistinli kadının İsrail'in Damon Hapishanesi'nde tutulduğu belirtilerek, Gazze'de alıkonulan Filistinli kadınların sayısının çok daha fazla olduğu ancak net verilerin Damon Hapishanesi'ndekiler olduğu kaydedildi. Alıkonulan Filistinli kadınlarla ilgili bilginin sadece isimleri ya da serbest bırakılanların ifadelerine göre alıkonulduğu sürede eziyete ve aşağılanmaya maruz kaldıkları, trajik koşullarda tutulduklarıyla sınırlı olduğu ifade edildi. İsrail'in 'zorla kaybetme' suçunu işlemeye devam ettiği, insan hakları kurumlarına bağlı hukuk ekiplerinin alıkonulanları ziyaret etmesini ve durumlarını öğrenmesini engellediği aktarılan açıklamada, Gazze'de alıkonan tüm Filistinliler gibi Filistinli kadınların sayısı, tutuldukları yer, sağlık durumları gibi bilgilere doğru şekilde ulaşılamadığına dikkati çekildi. Gazze'de hükümetin medya ofisi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 40'ı sağlık personeli ve 8'i gazeteci olmak üzere 2 bin 600'den fazla Filistinliyi alıkoyduğunu duyurmuştu.

İsrail, Gazze\'de alıkonulan 51 Filistinli kadını tutuyor
04.01.2024 - 14:45,
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İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 51 Filistinli kadının İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesinde tutulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Gazze'de alıkonulan 51 Filistinli kadının İsrail'in Damon Hapishanesi'nde tutulduğu belirtilerek, Gazze'de alıkonulan Filistinli kadınların sayısının çok daha fazla olduğu ancak net verilerin Damon Hapishanesi'ndekiler olduğu kaydedildi.

Alıkonulan Filistinli kadınlarla ilgili bilginin sadece isimleri ya da serbest bırakılanların ifadelerine göre alıkonulduğu sürede eziyete ve aşağılanmaya maruz kaldıkları, trajik koşullarda tutulduklarıyla sınırlı olduğu ifade edildi.

İsrail'in "zorla kaybetme" suçunu işlemeye devam ettiği, insan hakları kurumlarına bağlı hukuk ekiplerinin alıkonulanları ziyaret etmesini ve durumlarını öğrenmesini engellediği aktarılan açıklamada, Gazze'de alıkonan tüm Filistinliler gibi Filistinli kadınların sayısı, tutuldukları yer, sağlık durumları gibi bilgilere doğru şekilde ulaşılamadığına dikkati çekildi.

Gazze'de hükümetin medya ofisi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 40'ı sağlık personeli ve 8'i gazeteci olmak üzere 2 bin 600'den fazla Filistinliyi alıkoyduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de alıkonulan 51 Filistinli kadını tutuyor - Son Dakika


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