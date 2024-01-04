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İsrail, Gazze'de Filistinlileri zorla göç ettiriyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Filistinlileri zorla göç ettiriyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde son üç günde düzenlediği saldırılarda 31 kişiyi öldürdü. İsrail'in 'güvenli bölge' olarak iddia ettiği yerleri de hedef aldığı belirtilerek, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşını durdurma çağrısı yapıldı.

İsrail, Gazze\'de Filistinlileri zorla göç ettiriyor
04.01.2024 - 13:28,
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İsrail ordusunun, "güvenli" olduğu iddiasıyla Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde son üç günde düzenlediği saldırılarda 31 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in "güvenli bölge" olarak iddia ettiği yerleri de hedef aldığı vurgulanarak, "İsrail güçleri, Filistinli sivilleri silah ve ölüm tehdidi altında evlerinden, mahallelerinden güvenli olduğunu iddia ettiği başka bölgelere göçe zorlama suçunu yineledi. Ancak bu bölgeleri bombaladı, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerinde 48 katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in son olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde üç günde 6 katliam gerçekleştirdiği ve bu katliamlar sırasında 31 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de sivillerin, çocukların ve kadınların şahit olduğu "soykırım savaşının" insanlığın ve bu suçları sessizce izleyen tüm dünya ülkelerinin alnında "utanç lekesi" olarak kalacağı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma ve özgür dünya ülkelerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü kapsamlı soykırım savaşını durdurma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Filistinli bölge sakinlerine uçaklarla attığı broşürlerle gitmelerini istedikleri ve "güvenli" olduklarını iddia ettiği bölgeleri belirliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze kentindeki Bilgi ve İletişim Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan daha önce yaptığı açıklamada, "Sığınmacıların sayısı çok fazla. Daha önce görülmemiş toplu bir göç yaşanıyor. Gazze halkının yaklaşık yüzde 90'ı sığınmacı durumuna düştü." demişti.

Kaynak: AA
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