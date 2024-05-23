İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: 9 ölü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: 9 ölü

İsrail, Gazze\'de Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: 9 ölü

İsrail ordusu, Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalayarak 9 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Bombalama sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinlinin cenazesi hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, okulun çevresindeki cami ve diğer okulların da büyük yıkıma uğradığını belirtti. Bu saldırı, İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırıların bir parçasıdır.

23.05.2024 11:21
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İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Fatıma ez-Zehra Okulunu" bombaladığını söyledi.

Okulun çevresinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı bir cami ve farklı okulların bulunduğunu aktaran tanıklar, bölgede büyük yıkımın meydana geldiğini ifade etti.

Tanıklar, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve hayatını kaybedenlere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun Derec'de bu sabah bir evi hedef alan saldırısında 10'u çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: 9 ölü - Son Dakika

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