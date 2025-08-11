İsrail, Gazze'de Gazetecileri Hedef Aldı - Son Dakika
İsrail, Gazze'de Gazetecileri Hedef Aldı

11.08.2025 12:04
Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadır vuruldu; beş gazeteci öldü. Avustralya, Filistin'i tanıyacak.

İsrail Gazze'de medya mensuplarının çadırını vurdu, aralarında Al Jazeera muhabirinin de yer aldı beş gazeteci öldü. Öte yandan Avustralya Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.İsrail, Gazze'deki El Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin bulunduğu bir çadırı vurdu. Saldırıda aralarında El Cezire muhabiri Enes El Şerif'in de yer aldığı beş gazeteci, bir asistan ile birlikte toplam yedi kişi öldürüldü.

İsrail ordusu, terör örgütü Hamas'ın "hücre lideri" olmakla suçladığı Enes El Şerif'in "hedef alınarak öldürüldüğünü" doğruladı.

İsrail ordusunun açıklamasında El Şerif'in "İsrailli sivillere ve birliklerine yönelik roket saldırılarında sorumluluğu bulunduğu" iddia edildi. Elde edilen istihbarat bilgileri ve Gazze'de ele geçirildiği belirtilen belgeler bu iddiaya dayanak gösterildi.

Basın mensuplarının öldürüldüğü saldırıyı kınayan Katar merkezli El Cezire televizyon kanalı ve basın özgürlüğü örgütleri ise, İsrail'in gazetecileri hedef alan "terörist" suçlamalarını reddetti.

Enes El Şerif'in son mesajı paylaşıldı

El Cezire'nin açıklamasında, öldürülen 28 yaşındaki Enes El Şerif'in "Gazze'nin en cesur gazetecilerinden biri olduğu" ifade edilirken, İsrail'in saldırısı "Gazze'deki sesleri susturmaya dönük çaresiz bir girişim" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, "Enes El Şerif ve meslektaşları, Gazze'de trajik gerçekliği dünyaya aktaran son sesler arasındaydı" denildi.

Saldırıda öldürülen diğer gazetecilerin Mohammer Kureygeh, İbrahim Zaher ve Mohammed Nofal olduğunu açıklayan El Cezire, Enes El Şerif'in öldürülmesi durumunda yayımlanmasını istediği mesajı da paylaştı.

Enes El Şerif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ın sessiz kalanları şahitlik edeceğini umarak, gerçeği olduğu gibi, çarpıtmadan ve tahrif etmeden aktarmaktan asla çekinmedim."

Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi olan Enes El Şerif, öldürülmeden bir kaç dakika önce yaptığı son paylaşımında, İsrail'in Gazze'yi hedef alan bombardımanının yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

Gazze'de olanları dünyaya duyuran gazeteçiler İsrail'in hedefindeydi

Geçen sene Ekim ayında İsrail ordusu gazeteci Enes El Şerif'in "Gazze'de görev yapan Hamas ve Filistin İslami Cihat örgütünün üyesi altı gazeteciden biri olduğunu" iddia etmiş, bu kişilerin katıldığı eğitim kursları ve elde ettikleri maaşlara dair bazı belgeler bu iddialara dayanak gösterilmişti.

Bu, İsrail'in Gazze'deki gelişmeleri dünyaya duyuran az sayıda gazeteciyi hedef almaya hazırlandığı endişesini artırmıştı. Söz konusu suçlamalar üzerine açıklama yapan El Cezire kanalı, "gazetecileri terörist olarak gösterme girişimini kategorik olarak reddettiklerini" dile getirmiş, ayrıca İsrail'in "uydurma kanıtlar kullanmasını kınadıklarını" duyurmuştu.

Birleşmiş Milletleri'in (BM) Özel Raportörü Irene Khan da geçen ay yaptığı bir açıklamada, El Şerif'in hedef alındığı suçlamaların dayanaksız olduğunu vurgulamıştı. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de Temmuz ayında uluslararası topluma Enes El Şerif'in can güvenliğini koruma çağrısı yapmış, İsrail'in gazetecileri hedef alan iddiaları hakkında kanıtlar sunamadığına dikkat çekmişti.

CPJ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sara Kudah, "İsrail'in gazetecileri güvenilir kanıt sunmadan militan olarak etiketleme eğilimi, niyeti ve basın özgürlüğüne saygısı hakkında ciddi soru işaretlerine yol açıyor" açıklamasını yapmıştı.

Hamas, İsrail'in dün gazetecileri hedef alan saldırısı sonrasında açıklama yaparak, bunun İsrail'in işgal planını hayata geçirme planının bir parçası olduğunu iddia etti, "Gazetecilerin öldürülmesi ve geri kalanların sindirilmesi, işgalcilerin Gazze'de işlemeyi planladıkları büyük bir suçun önünü açıyor" dedi.

İsrail'de güvenlik kabinesi geçen hafta Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin "kontrolünün ele geçirilmesi" olarak nitelendirdiği işgal planını onaylayarak kabul etmişti.

Hamas yönetimindeki Gazze medya ofisine göre 7 Ekim 2023'te başlayan savaşta, bugüne dek 237 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Avustralya: Filistin devletini tanıyacağız

Bu arada Avustralya da Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu duyuran ülkeler arasına katıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Eylül'deki BM Genel Kurul toplantısında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. "Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını tanıyacağız" diyen Albanese, "İsrail ve Filistin'in devletleri kalıcı olmadıkça barış sadece geçici olabilir" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta, aralarında Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da olduğu pek çok ülke benzer açıklamalar yapmıştı. Dünya genelinde bağımsız Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu duyuran ülke sayısı 140'ı aşmış durumda.

AFP/ DA,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Avustralya, Orta Doğu, El Cezire, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Medya, Gazze, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
