İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha bozdu, savaş uçakları Gazze\'yi vurdu

İsrail savaş uçakları 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deyerinden edilmiş kişilerin barındığı binaya hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırının ardından bölgede büyük bir yangın çıkarken, alevlerin çevrede kurulan çadırlara sıçradığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde onlarca yerinden edilmiş ailenin barındığı bir hükümet binasına hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından binada yangın çıktı ve alevler çevredeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yayıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde bir binanın hedef alınması sonucu çıkan yangının, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara sıçradığı belirtildi. Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ YOK

Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki ekiplerin enkaz ve çevrede arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiği belirtiliyor. Gazze'deki kaynaklara göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 650 kişi hayatını kaybetti, 1732 kişi yaralandı.

2023'TEN BU YANA AĞIR BİLANÇO

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 172 bin kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bölgedeki insani kriz ise her geçen gün daha da derinleşiyor.