İsrail Gazze'de İnsani Felaketi Derinleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Gazze'de İnsani Felaketi Derinleştiriyor

16.07.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki zorla yerinden etme planlarını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkı zorla yerinden etmek amacıyla insani felaketi çeşitli yollarla derinleştirdiğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni birbirinden koparma ve işgalini sağlamlaştırmak amacıyla güneydeki Han Yunus bölgesinin doğusu ile batısını birbirinden ayırma duyurusunun sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in Han Yunus'ta yeni koridorla Filistin halkına karşı insani felaketin derinleştirildiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı, zorla yerinden etme planları doğrultusunda, insani olmayan küçük çadır beldelerine hapsetmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail ordusunun açtığı koridorlarla eş zamanlı, Gazze Şeridi'nde geriye kalan binaları yıkmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, İsrail medyasında Gazze Şeridi'ndeki yapıların yüzde 70'inin yerle bir edildiği yönünde haberler çıktığına dikkati çekildi.

Tel Aviv yönetiminin savaşı uzatarak Filistinli sivillerin acılarını derinleştirdiği ve Gazze Şeridi'nin tümünü yaşanmaz hale getirmeye çalıştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, İsrail'in sözde yardım merkezlerini de Filistinlileri zorla yerinden etme amacıyla kullandığına işaret edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusu ile batısını ikiye bölen 15 kilometrelik "Magen Oz Koridoru'nun" tamamlandığı belirtilmişti.

Ordudan paylaşılan video ve fotoğraflarda, "Magen Oz Koridoru'nun" Refah ile Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag Koridoru'na bağlandığı görülüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de İnsani Felaketi Derinleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
13:29
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
22:53
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
22:13
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 15:07:45. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de İnsani Felaketi Derinleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.