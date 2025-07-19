İsrail, Gazze'de Saldırılarda 64 Kişiyi Öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 36'sı insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, gıda malzemeleri alabilmek için sözde yardım dağıtım noktaları yakınında bekleyenlerin yanı sıra Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin uğradıkları saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, Gazze'de işgal ettiği Netzarim Kavşağı yakınlarındaki yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilere ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Cibaliya el-Beled'de toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze kentinin güneydoğusunda bulunan Zeytun bölgesinde Filistinlilerin toplandığı iki noktaya düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirirken yaralananlar da oldu.

Gazze ve Han Yunus'un merkezine düzenlenen İsrail hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu ise 9 Filistinli yaşamını yitirdi.