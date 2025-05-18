İsrail, Gazze'de Zorunlu Tahliye Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Zorunlu Tahliye Uyarısında Bulundu

İsrail ordusu, Gazze'deki Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta zorunlu tahliye uyarısı yaptı.

18.05.2025 21:00
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesiminde bulunan Han Yunus ile Deyr el-Belah kentlerinin yedi bölge ve mahalle sakinlerini, saldırıya hazırlık olarak derhal zorunlu tahliye konusunda uyardı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler, zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "el-Karara bölgesi (Han Yunus), es-Salka Belediyesi (Deyr el-Belah), Deyr el-Balah'ın güneyi ve el-Caferavi, Es-Suvar ve Ebu Hadab (Deyr el-Balah) ve es-Satar'da (Han Yunus) yaşayan Gazze Şeridi sakinlerine… Bu saldırıdan önce son bir uyarıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Filistinlilere, sık sık saldırılara maruz kalmasına rağmen "insani" bölge olarak sınıflandırdığı, Gazze Şeridi'nin batı kesiminde el-Mevasi olarak bilinen bölgelere göç etme çağrısı yapılarak, "Roket atılan her bölgeye büyük bir şiddetle saldıracağız." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde, Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de Zorunlu Tahliye Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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