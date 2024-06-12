İsrail, Gazze'deki çocukları aç ve susuz bırakıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'de çocukların günde 8 saatini su ve yiyecek toplamak için harcadığını belirtti.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki çocukların zorlu durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının doğrudan bir sonucu olarak, "çocuklar günde 6-8 saatini su ve yemek toplamak için harcayabilir ve çoğu zaman ağır yükler taşıyarak uzun mesafeler yürüyebilir." ifadelerine yer verildi.

Çocukların İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukluklarını kaybettiğine dikkat çekilen paylaşımda, "Bunun durması gerekiyor. Hemen ateşkes." çağrısında bulunuldu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıları nedeniyle yetersiz beslenen yaklaşık 3 bin çocuğun ailelerinin gözleri önünde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.