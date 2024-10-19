İsrail, Gazze'deki Hastanelere Bombardıman Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'deki Hastanelere Bombardıman Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'deki hastanelere saldırarak sağlık hizmetlerini hedef alıyor, hastalar tehlikede.

19.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerini bombalarken, elektriğini kestiği Endonezya Hastanesi'nin etrafını saatlerdir tanklarla kuşatmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesi ile Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'ne top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saatlerdir elektriğini keserek etrafını kuşattığı Endonezya Hastanesi'nde sağlığı elektriğe bağlı 40 hasta ve yaralının hayatının tehdit altında olduğu vurgulanan açıklamada, askerlerin sağlık ekiplerini de tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının, Endonezya Hastanesi'ni sabah erken saatlerinde kuşatarak saldırı başlattığı belirtilerek, açılan tank atışları sonucunda jeneratörlerin devre dışı kaldığı ifade edildi.

Tankların hastanenin ikinci ve üçüncü katlarını bombaladığı, duvarının bir kısmının yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastanenin çevresinde hareket eden herkesi hedef aldığı aktarıldı.

Aşırı bir korku ve endişe durumu var

Endonezya Hastanesi Müdürü Doktor Mervan es-Sultan da yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının hastanenin önüne gelerek hastaneyi her taraftan kuşattığını belirtti.

İsrail güçlerinin şafak vakti hastanenin üzerine ve içine çok sayıda aydınlatma fişeği attığını ve sağlık personeli ile hastaların şu anda aşırı bir korku ve endişe durumunda olduğunu vurgulayan Sultan, şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail hastanenin elektriğini kesti. İsrail güçlerinin bölgede bulunması nedeniyle tekrar bağlayamıyoruz. Tedavi görenler dışında 10'u oksijene bağlı 40 yaralı var. Hastalarımız, elektrik kesintisinin devam etmesi durumunda kasten öldürülme riskiyle karşı karşıya. İşgal, sağlık sistemini yok edip, bunu da bir baskı aracı olarak kullanarak kuzeydeki insanları zorla göç etmeye zorluyor."

El-Avde Hastanesine top atışlarıyla saldırı yapıldı

El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre de İsrail ordusuna ait tanklar hastanenin üst katlarını top atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda sağlık ekiplerinden yaralananlar oldu.

Kaynaklar ayrıca, İsrail tankları ve insansız hava araçlarının hastane çevresine yoğun şekilde saldırı düzenlediğini, hastane yakınındaki çok sayıda hedefi de bombaladığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim'de, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 500 Filistinli öldü, 99 bin 546 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Endonezya, Orta Doğu, Güvenlik, Hastane, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Hastanelere Bombardıman Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:22:50. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki Hastanelere Bombardıman Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.