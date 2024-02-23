İsrail, Gazze\'deki hastaneyi askeri kışlaya dönüştürdü

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GAZZE, 23 Şubat (Xinhua) -- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun, askerlerini Nasır Hastanesi'nden çektikten kısa bir süre sonra sağlık tesisine dört zırhlı personel taşıyıcı gönderdiğini duyurdu.

Xinhua'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail ordu kuvvetlerinin günler süren kuşatma ve saldırılarla sağlık tesisini askeri bir kışlaya dönüştürdüğünü aktardı.

İsrail'in Kanal 13 haber kanalında daha önce yayımlanan bir haberde, İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) hastanedeki operasyonlarına son verdiği iddia edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Xinhua'ya yaptığı açıklamada hastanenin 120'den fazla yaralı ve hastanın yanı sıra sağlık ekiplerine de ev sahipliği yaptığını söyledi.

El Kudra, Gazze Şeridi'ndeki en büyük ikinci hastane olan Nasır Hastanesi'nde kuşatma sırasında "elektrik, su, gıda, oksijen ve kritik vakalar için uygun tıbbi bakımın bulunmadığını" belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, "hastaneleri askerileştirmeye son vermesi ve tüm insani ve tıbbi ihtiyaçları karşılaması" için İsrail'e baskı yapılması doğrultusunda her türlü yola başvurulması çağrısında bulundu.

İsrail devlet radyosu iki gün önce, Nasır Hastanesi bölgesinde savaşan ordu güçlerinin bölgedeki kontrollerini tamamlamak için birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu bildirmişti.