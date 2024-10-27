İsrail, Gazze'deki okulu 3. kez bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki okulu 3. kez bombaladı

İsrail, Gazze\'deki okulu 3. kez bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu bombalayarak 11 kişinin ölümüne neden oldu.

27.10.2024 21:46
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İsrail ordusu, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı okulu 3. kez bombaladı, 11 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Sağlık kaynakları saldırıda 11 kişinin öldüğünü, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını ve yaralıların Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine nakledildiğini aktardı.

İsrail savaş uçakları, 7 Haziran ve 19 Ekim'de de "Esma" okulunu bombalamıştı. Saldırıda 10'dan fazla kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki okulu 3. kez bombaladı - Son Dakika

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