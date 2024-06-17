İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe verdi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe verdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nda bulunan yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. İsrail askerlerinin Refah kent merkezine ilerlemesi öncesinde savaş uçaklarıyla bölgeye yoğun saldırılar düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

17.06.2024 14:15
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında yer alan ve Gazze'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki bekleme salonunu da barındıran yolcu binasını ve yanındaki bir dizi tesisi ateşe verdi.

Filistinli birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, söz konusu binanın tamamen yandığı görülüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mısır-Filistin sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda konuşlu çok sayıda İsrail askeri aracı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yoğun ateş altında Refah kent merkezine doğru ilerliyor.

İsrail askerlerinin Refah kent merkezine ilerleyişi öncesinde İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bölgeye yoğun saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 372 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe verdi - Son Dakika

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