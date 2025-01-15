İsrail Gazze'den Geri Çekiliyor - Son Dakika
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İsrail Gazze'den Geri Çekiliyor

İsrail ordusu, ateşkes ve esir takası öncesinde Gazze'deki güçlerini kademeli olarak çekiyor.

15.01.2025 04:16
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İsrail ordusunun duyurulması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması öncesinde Gazze Şeridi'ndeki güçlerini kademeli olarak geri çekmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ordusu Güney Komutanlığında Gazze'den kademeli çekilmeye ilişkin hazırlıklar için son 24 saat içinde durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, Güney Komutanlığındaki durum değerlendirmesiyle ordunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze- Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesine ilişkin İsrail, Mısır ve ABDli güvenlik yetkilileri arasında pazartesi günü koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Hamas ile anlaşma imzalandıktan sonraki ilk birkaç gün içinde Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda oluşturduğu altyapıyı dağıtmasının ise bir haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Öte yandan haberde, İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin İsrail hükümetinden henüz bir talimat gelmediği de vurgulandı.

Gazze Şeridi sınırı boyunca bir "tampon bölge" kurmaya hazırlandığı anlatılan haberde, İsrail ordusunun, İsrail ile Gazze Şeridi sınırı boyunca bir kilometreden daha geniş bir alandaki tüm binaları yıktığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'den Geri Çekiliyor - Son Dakika

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