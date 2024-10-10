İsrail, Gazze Hastanelerine Yakıt Sevkını Engelliyor

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere akaryakıt tırlarının ulaşmasını 5 kez engellediği, hastanelerin 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde hizmet dışı kalma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere mazot taşıyan tırları üst üste 5'nci kez geri göndermesi, Sağlık Bakanlığına ait tüm hastane ve sağlık kuruluşlarının 24 saatten daha kısa bir süre içinde hizmet dışı kalması anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun yakıt taşıyan tırları engellemesinin özellikle Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastane ve sağlık sistemini yok etmeye yönelik "tam teşekküllü suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin kasten çökertilmesinden tamamen İsrail ve ABD yönetimininin sorumlu olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sağlık Bakanlığına ait tüm hastane ve sağlık kuruluşları hizmet dışı kalmadan önce bölgeye akaryakıt getirilmesi için derhal müdahale etmeleri" çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in,Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurmuştu.