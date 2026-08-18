İsrail-Gazze Müzakerelerinde Yeni Değerlendirme - Son Dakika
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İsrail-Gazze Müzakerelerinde Yeni Değerlendirme

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İsrail, Gazze Barış Kurulu'nun silahsızlandırma planını yeniden değerlendiriyor, Netanyahu karşı çıkıyor.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin itirazları nedeniyle Gazze Barış Kurulu tarafından sunulan ve Hamas tarafından kabul edilen silahsızlandırma ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi çerçevesinin yeniden değerlendirildiğini ileri sürdü.

The Times of Israel'in, müzakerelere aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde, kurulun Hamas'ın silahlarını tamamen teslim edeceği yeni bir çerçeve üzerinde düşündüğü aktarıldı.

Haberde, Hamas tarafından onaylanan orijinal silahsızlanma yol haritasının, Gazze Şeridi'nin Hamas'ın kontrolünde bulunması gereken yüzde 47'lik kısmını 5 bölgeye ayırdığı ve her bölgenin sırayla silahsızlandırılmasını öngördüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, Barış Kurulu tarafından her bölgede silah teslimi doğrulandığında İsrail ordusunun o bölge sınırında konuşlandırdığı birlikleri Gazze sınırına doğru, ABD Başkanı Donald Trump'ın planına göre sarı hattan kırmızı hatta çekmesi gerektiği hatırlatılan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu çerçeveye karşı çıktığı ve Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar İsrail ordusunun hiçbir noktadan geri çekilmeyeceği konusunda ısrar ettiği belirtildi.

Habere göre, kaynak, Barış Kurulu'nun aşamalı silahsızlandırma ve çekilmeyi içeren çerçeveyi tamamen terk etmese de yeni bir değerlendirme yaptığını aktarırken, konuya vakıf ikinci bir kaynak ise, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Netanyahu arasında yapılan görüşmede bu anlaşmazlığın çözülemediğini itiraf etti.

İlk kaynak, üzerine düşünülen yeni çerçevede, Hamas'ın tüm bölgelerdeki silahlarını tek seferde teslim etmesi, buna karşılık İsrail ordusunun kırmızı hatta değil, Gazze-İsrail sınırına geri çekilmesi gerekeceğini vurguladı.

Haberde, silahsızlanma yol haritasında İsrail'in itirazları nedeniyle yapılacak böyle bir değişikliğin Hamas'ın onayını gerektireceği ve sürecin uzayacağına dikkati çekildi.

Ayrıca haberde, arabulucu ülkelerden Arap diplomatların, İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler yaklaşırken Netanyahu'nun geri adım atmasının olası olmadığı ve bu planı seçimlerden önce ilerletmeye çalışmanın riskli olduğu görüşünde olduğu iddiasına yer verildi.

Netanyahu, 15 maddelik planı reddetmişti

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kushner ve Mladenov, pazar Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Buradan İsrail'e geçen Kushner, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail-Gazze Müzakerelerinde Yeni Değerlendirme - Son Dakika

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