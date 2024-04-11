İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zehra bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları, Zehra bölgesini 3 saatten daha uzun süre şiddetli ve art arda saldırı altında tutarak, konut ve iş yerlerini hedef aldı. Bombalamalar sonucu meydana gelen şiddetli patlama sesleri, başta Zehra bölgesinin güneyinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı olmak üzere çevre bölgelerdeki Gazzeliler tarafından duyuldu. İsrail ordusu 19 Ekim 2023'teki saldırılarında da Zehra bölgesindeki birçok konutu yerle bir etmişti.

11.04.2024 02:09
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İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zehra bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail savaş uçakları, Zehra bölgesini 3 saatten daha uzun süre şiddetli ve art arda saldırı altında tutarak, konut ve iş yerlerini hedef aldı.

İsrail ordusu ise bombalama başlamadan önce evlerine dönen sakinleri, bölgeyi terk etmeleri ve bir daha dönmemeleri konusunda uyardığını öne sürdü.

Bombalamalar sonucu meydana gelen şiddetli patlama sesleri, başta Zehra bölgesinin güneyinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı olmak üzere çevre bölgelerdeki Gazzeliler tarafından duyuldu.

İsrail ordusuna ait araçlar, Zehra bölgesinin kuzeyindeki yerleşim yeri yakınlarına yoğun ateş açarken, bu saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

İsrail ordusu 19 Ekim 2023'teki saldırılarında da Zehra bölgesindeki birçok konutu yerle bir etmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 482 Filistinli öldürüldü, 76 bin 49 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor - Son Dakika

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