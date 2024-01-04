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İsrail, Gazze Şeridi'nde savaşın üçüncü aşamasına geçti - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde savaşın üçüncü aşamasına geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçti. Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac ve Et-Tuffah bölgelerindeki yoğun askeri faaliyetlerin önümüzdeki hafta başına kadar sona ereceği belirtiliyor. İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmasa da, İsrail güçlerinin azalması ve sınırlı bombardımana geçilmesiyle birlikte üçüncü aşamanın başladığı ifade ediliyor.

İsrail, Gazze Şeridi\'nde savaşın üçüncü aşamasına geçti
04.01.2024 - 13:43,
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "savaşın üçüncü aşamasına" geçtiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya ilişkin habere yer verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği ifade edildi.

KAN haberinde Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac ve Et-Tuffah bölgelerindeki yoğun askeri faaliyetlerin önümüzdeki hafta başına kadar sona ereceği yönündeki görüşünü aktardı.

İsrail ordu radyosu, son birkaç gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin azaldığına işaret etmişti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, üçüncü aşama, yoğundan sınırlı bombardımana geçilmesini, Gazze Şeridi içerisindeki birliklerin çoğunun sınıra çekilmesini gerektiriyor.

İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan İsrail güçlerinin azalması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine bakıldığında söz konusu aşamanın başladığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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