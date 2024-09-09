İsrail'den Gazze'ye Tahliye Emri - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Tahliye Emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki geniş bir alan için tahliye emri verdi. İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

09.09.2024 16:18
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki geniş bir alan için "tahliye" emri verdi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından yeni bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki bazı bölgelerin "buralardan İsrail'e roket atıldığı" iddiasıyla boşaltılmasını istedi.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

Bombaların hedefi olmamak için oradan oraya savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Tahliye Emri - Son Dakika

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