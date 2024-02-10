İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'nde operasyon yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'nde operasyon yapmaya hazırlanıyor

İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki Refah Kenti\'nde operasyon yapmaya hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'nde operasyon yapmaya hazırlandıklarını açıkladı. Refah Kenti, Gazze'nin nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı bir bölge konumunda bulunuyor.

10.02.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- Daha önce İsrail ordusu tarafından güvenli bölge olarak belirlenen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti, Gazze'nin 2 milyonu aşkın nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı bir bölge konumunda bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun "Refah'ta operasyon yapmaya hazırlandığını" söyledi.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'nde operasyon yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:03:24. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'nde operasyon yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement