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İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığından beri 5 bin 730 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığından beri 5 bin 730 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi\'ne saldırılarını başlattığından beri 5 bin 730 Filistinli gözaltına alındı
08.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 13:18
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dünden bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinden, askeri kontrol noktalarından gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 730'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darbettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı ise 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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