İsrail Gazze\'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'den Gazze'ye bir hava saldırısı daha düzenlendi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARI HEDEF ALINDI

AA'ya konuşan sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre saldırı, Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu bölgede gerçekleşti.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından bölgeden can kaybı haberi geldi.

Sağlık kaynakları, saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SALDIRIDA YARALANANLAR DA VAR

Hava saldırısında yaralanan Filistinlilerin de bulunduğu aktarıldı. Ancak mevcut bilgilerde yaralıların sayısına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlinin kimliğine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.