İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Gazze\'ye Hava Saldırısı Düzenledi
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Han Yunus'taki çadırları hedef alan saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar var.

İsrail'den Gazze'ye bir hava saldırısı daha düzenlendi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralananların da olduğu bildirildi.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARI HEDEF ALINDI

AA'ya konuşan sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre saldırı, Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu bölgede gerçekleşti.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından bölgeden can kaybı haberi geldi.

Sağlık kaynakları, saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

SALDIRIDA YARALANANLAR DA VAR

Hava saldırısında yaralanan Filistinlilerin de bulunduğu aktarıldı. Ancak mevcut bilgilerde yaralıların sayısına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlinin kimliğine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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