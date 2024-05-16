İsrail, Gazze'ye insani yardımın deniz yoluyla ulaşacağını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze'ye insani yardımın deniz yoluyla ulaşacağını iddia etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardımın birkaç gün içinde deniz yoluyla ulaşmaya başlayacağını ileri sürdü. İsrail ordusu, ABD Ordu Merkez Komutanlığı ile işbirliğiyle inşa edilen yüzer iskelenin birkaç gün içinde Gazze'ye gönderilen yardımları almaya başlayacağı iddia edildi. Bu açıklama, Tel Aviv'e yönelik uluslararası suçlamaların ardından geldi.

16.05.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardımın birkaç gün içinde deniz yoluyla ulaşmaya başlayacağını ileri sürdü.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze açıklarında "insani yardım için" ABD Ordu Merkez Komutanlığı ile işbirliğiyle inşa edilen yüzer iskelenin birkaç gün içinde Gazze'ye gönderilen yardımları almaya başlayacağı iddia edildi.

Söz konusu açıklama, Tel Aviv'e yönelik, tüm geçiş noktalarını kapatarak Gazze'deki kıtlığı "derinleştirdiği" yönünde artan uluslararası suçlamaların ardından geldi.

İsrail ordusu, 8 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı Gazze'ye yardım taşıyanlar dahil tır geçişine kapattığını duyurmuştu. İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı yeniden açacağını iddia etse de Filistin Geçiş Otoritesi bu iddiayı yalanlamıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in 7 Mayıs'ta Filistin tarafını kontrol ettiğini açıklamasının ardından onuncu günde de kapalı olmaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Ordu Merkez, Tel Aviv, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye insani yardımın deniz yoluyla ulaşacağını iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
21:27 Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF’ye isyan etti Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 02:33:09. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye insani yardımın deniz yoluyla ulaşacağını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement